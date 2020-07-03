Излучение мобильных вышек в Украине повысят в 10 раз

Завантажте мобільний додаток сайту

Правительство Украины разрешит мобильным операторам поменять настройки базовых станций (БС) сотовой связи. Кабмин поручил Минздраву увеличить в 10 раз санитарные нормы электромагнитного излучения (ЭМИ). При этом пороговые значения увеличатся с 10 мкВт/кв.см до 100 мкВт/кв.см. Таким образом указанные нормы будут приведены в соответствие с нормами Европейского союза, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 1 июля в распоряжении "О внесении изменений в план мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшении бизнес-климата". Минздрав обязан в течение второго квартала 2020 года внести изменения в свой приказ №239 от 1 августа 1996 года "Об утверждении Государственных санитарных правил и норм".

Зачем нужно повышать излучение базовых станций мобильной связи

Повысить нормы ЭМИ нужно по нескольким причинам, написал в объяснительной записке к проекту распоряжения министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Во-первых, это необходимо "для эффективного внедрения технологии LTE". Во-вторых, это позволит обеспечить максимальное покрытие территории нашей страны сетями мобильной связи "четвертого поколения". В-третьих, граждане Украине "повсеместно получат доступ к преимуществам и возможностям цифрового мира".

Есть ли угроза здоровью от электромагнитного излучения мобильных сетей

Михаил Федоров заверил, что в Украине даже увеличенные нормы ЭМИ будут ниже европейских. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения (ICNIRP) установила для диапазона 900 МГц – 450 мкВт/кв. см, а для 1800-х радиочастот – 900 мкВт/кв.см.

Эксперты Всемирной организации охраны здоровья пришли к выводу, что ЭМИ не вредит здоровью человека. Естественно, если придерживаться указанных выше санитарных норм.

Мобильные операторы смогут сэкономить

Участники рынка давно ожидали пересмотра санитарных норма электромагнитного излучения.

"Пересмотр норм ЭМИ в сторону европейских позволит мобильным операторам Украины быстрее дать связь 4G всей стране",

– рассказали журналистам в пресс-службе "Киевстара".

В компании отметили, что при действующих устаревших нормах операторам, чтобы охватить связью всю территорию Украины понадобится построить больше БС, чем при обновленных нормах на ЭМИ. "Важно также, что снимется очень серьезный барьер в будущем для развития сетей 5G, которые предполагают большую плотность сети и высочайшие скорости доступа в интернет",

– подчеркнули в "Киевстаре".

Если нормы ЭМИ будут пересмотрены в сторону европейских, операторам во многих случаях вместо строительства новых емкостных БС будет достаточно установить дополнительное оборудование. Либо же увеличить мощность на уже действующих БС, чтобы нарастить емкость мобильных сетей и улучшить покрытие.

Кроме того, у операторов появится больше возможностей для выбора оптимальных площадок под новые базовые станции. Например, не обязательно будет устанавливать базовую станцию в центре населенного пункта, достаточно будет найти оптимальную площадку даже на окраине, чтобы достичь качественного покрытия, обрисовали важность правительственной инициативы в пресс-службе "Киевстара".

"Снижение граничных норм поможет операторам увеличивать плотность сетей, в частности, спектральную плотность в зонах высокой активности абонентов. Это поможет повысить пропускную способность на абонента, а значит, обеспечить достаточную скорость и качество услуг",

– прокомментировали в пресс-службе Vodafone.

В компании отметили, что новые нормы, в случае их принятия, не уменьшат будущие инвестиции в сеть, но позволят сделать эти инвестиции "немного более эффективными".

"Граничные нормы скорее влияют на возможность установки достаточного количества базовых станций для того, чтобы обеспечить необходимое качество связи и пропускную способность",

– подчеркнули в Vodafone.

Опасаются жалоб и протестов

В lifecell не видят значительного технического или инвестиционного эффекта от правительственного решения. "Даже при текущих нормах операторы постоянно сталкиваются с проблемами публичных протестов и недостаточной осведомленности граждан",

– отметили в компании.

Там убеждены, что повышение предельно допустимого уровня электромагнитных полей (ПДР ЭМП) не принесет автоматически таких результатов, как быстрые темпы покрытия сети и улучшение качества мобильной связи. И повышение ГДР ЭМП не означает, что для развития и модернизации сетей автоматически нужно будет меньше базовых станций и соответственно меньше инвестиций.

В lifecell отметили, что повышение ПДР ЭМП даст операторам возможность повысить до определенного предела мощность передатчиков БС. Высокая мощность некоторых передатчиков БС даст возможность улучшить качество связи и покрытие только точечно. В основном, в густонаселенных микрорайонах городов. В частности, в зоне действия тех существующих базовых станций, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Например, на крыше одного здания или на одной опоре – и работают одновременно в разных диапазонах частот.

Еще один вариант: установка новой БС в том месте, где раньше не было возможности ее разместить из-за возможного превышения ПДР ЭМП. Например, в месте, окруженном со всех сторон многоэтажными жилыми домами. "Причем сможем мы это сделать только при отсутствии жалоб и протестов населения",

– подчеркнули в компании.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України