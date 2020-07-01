В Украине с 1 июля будут штрафовать за "проступок": подробности

Завантажте мобільний додаток сайту

В Украине с 1 июля вводится новый вид правонарушений – "проступок". К нему относятся около 100 правонарушений, которые ранее считались уголовными преступлениями, передает NNS со ссылкой на Днепр оперативный.

Так, теперь «проступком» будет считаться неквалифицированная кража (на сумму которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен), хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах, мошенничество на сумму менее 105 100 гривен, фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству.

Кроме того, к «проступку» теперь относится причинение легких телесных повреждений, нанесение побоев, хулиганство (не групповое). Также в полиции вводится новая штатная единица - дознаватель, который вместо следователя будет расследовать «проступки». А суды будут рассматривать эти дела по ускоренной процедуре.

Наказание за «проступок» – штраф. При этом его минимальный размер вырос до 17 000 грн. На такую сумму, к примеру, оштрафуют человека, который украл бутылку коньяка в магазине.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України