В Нацполиции приступают к работе дознаватели

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С 1 июля в Украине вводится досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания. Соответствующее нововведение предусмотрено принятым в июне законом, который вносит изменения в Криминальный и Криминально-процессуальный кодексы Украины.

В Нацполиции уже созданы штатные подразделения дознания, сообщили в пресс-службе ведомства, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что дознаватели будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания, по его словам, составляет более 3700 должностей.

Наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и тому подобное.

Отмечается, что досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.

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