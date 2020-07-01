Карантинные штрафы ужесточат: в Кабмине сделали заявление

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Предусматривающая введение штрафов за пребывание в общественных местах без масок законодательная инициатива подразумевает существенное снижение штрафов для физических лиц. Законопроект уже одобрен правительством.

Об этом NNS узнал из заявления главы Минюста Дениса Малюська.

По словам чиновника, проект закона направлен прежде всего на привлечение к административной ответственности юридических лиц – владельцев общественных заведений и маршруток. Как и прежде, украинцев могут оштрафовать в случае пребывания в транспорте или публичном месте без защитной маски.

Сколько будут платить украинцы за нарушение карантина

Физические лица – 170-255 грн

Юридические лица – от 3 400 до 5 100 грн

Должностные лица – 17 000 грн

Как отмечает Малюська, сегодня штраф для физических лиц за нарушение карантинных мер – 17 тысяч гривен. В случае принятия законопроекта он будет уменьшен.

"Законопроектом предусмотрен штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 гривен",

- добавил министр.

Напоследок он подчеркнул, что инициатива не коснется чиновников, а юридические лица за каждое нарушение заплатят от 3 400 до 5 100 гривен.

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