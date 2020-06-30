Правительство готовится ко второй волне COVID-19

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Правительство готовит больницы ко второй волне коронавируса. На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, уже заняты больными. Об этом во вторник, 30 июня, шла речь на совещании под руководством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Львовщина десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека скончались, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему",

– сказал Владимир Зеленский.

Также сообщается, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Также Зеленскому доложили о ситуации на Прикарпатье и международной помощи. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения – это лодки, помпы, специальные костюмы.

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