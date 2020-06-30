Предложили наказывать украинцев за курение в собственных квартирах

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Украинцев хотят наказывать за курение в собственных квартирах. Соответствующая петиция была опубликована на портале президента. Так, президенту предлагают запретить украинцам курить в собственных квартирах и балконах, а нарушителей привлекать к административной ответственности, пишет NNS ссылаясь на портал Politeka.net.

Автором петиции оказался Максим Коваленко, а по состоянию на 30 июня его петицию уже подписали 244 человека (нужно 25 тысяч).

В частности, он предложил внести изменения в законодательство и добавить новые запреты:

запретить курение табачных изделий, кальянов и других предметов для курения на балконах и через окна помещений (в первую очередь жилых квартир), если дым от них попадает в соседние проветриваемые помещения и приводит к вынужденному невольному пассивному курению и вредит здоровью тех, кто не употребляет такую продукцию;

установить административную ответственность за зафиксированные факты курения на балконах и через окна помещений, если известно, что этим он приводит к пассивному курению других человек.

Обеспечить Граждан Украины, которые проживают в многоквартирных домах доступностью чистого воздуха, либо обязать в судебном порядке установление очистных приборов в помещения, в которые попадает дым от нарушителей данного Закона.

По словам автора законопроекта, на сегодняшний день законодательством не определен прямой запрет на курение на балконе собственной квартиры, а также, учитывая то, что балкон не относится к категории общественных мест, этот процесс не может квалифицироваться как административное правонарушение, даже если при этом наносится вред здоровью других людей.

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