Чипирование домашних животных: несогласные заплатят гигантский штраф

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Вскоре в Украине может стать обязательной процедура чипирования домашних животных. В парламенте уже зарегистрирован законопроект №3593 , по которому всех владельцев животных обяжут чипировать своих питомцев. Эту процедуру хотят ввести, чтобы обеспечить идентификацию каждого животного.

На сегодня в Украине идентифицированы лишь 10% всех питомцев, которые содержатся хозяевами. Причем, все это было сделано на добровольной основе. Теперь же государство намерено сделать чипирование животных обязательной процедурой. Делается это, прежде всего, для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальное соблюдение прав хвостатых и четвероногих, пишет NNS со ссылкой на today.ua.

Специалисты говорят, что почти все уличные животные – это либо выброшенные домашние питомцы, либо их потомство в первом поколении. Люди безответственно берут к себе в дом котенка или щенка, а потом, наигравшись живой игрушкой, выбрасывают ее на улицу. Нередко такие выброшенные бедолаги либо становятся жертвами других оголодавших бездомных животных, либо попадают под машину, либо гибнут об болезней. Ведь они не приспособлены к бродячей жизни. Еще случается, что они попадают в руки двуногих живодеров, принимая долгую и мучительную смерть.

В общем, государство решили положить этому конец. Тем более, что мы вроде идем в Европу, а в Европе уже давно проводится обязательное чипирование всех домашних питомцев.

Если закон примут, то все хозяева домашних животных будут обязаны вставить им микрочип. Естественно, не сами, а в ветклиниках, где это делают квалифицированные специалисты.

Стоит такая процедура в столице от 150 до 500 гривен. В провинции, очевидно, верхняя граница будет меньшей. Конечно, для многих наших сограждан и 200-300 гривен – деньги немалые. Однако их придется найти, если не хотим "влететь" на штраф. А штраф за незарегистрированное и соответственно не чипированное животное прописан в размере от двух до четырех минимальных зарплат.

К тому времени, как этот закон будет принят, минималка в Украине уже будет составлять 5 000 гривен – с сентября правительство обещает осчастливить украинцев такими деньжищами. А значит, и сумма штрафа за каждое животное, на которое нет регистрации, будет составлять от 10 до 20 тысяч гривен. Поэтому лучше уж один раз отдать пару сотен, чем потом заплатить 20 тысяч.

Правда, в законе ничего не сказано о том, в какой срок нужно будет произвести чипирование животного, какой предусмотрен для этого переходный период (ведь не может такой закон вступить в силу на следующий день после принятия), а также не выписана в деталях процедура чипирования других домашних животных (кроме кошек и собак). Ведь законопректом предусматривается эта процедура для всех животных, которые содержатся в домовладении.

Процедура чипирования почти безболезненная, убеждают владельцев животных ветврачи. То есть, она не более болезненна, чем обычный прививочный укол. Микрочип вводится специальным шприцем под кожу животного. Один микрочип служит животному до самой его смерти. Он представляет собой 15-значный код, который неповторим для каждого его обладателя. Считав этот код с помощью специального устройства, можно узнать о животном практически все: возраст, пол, имя владельца и место проживания. Все эти сведение будут храниться в электронной базе данных.

Авторы законопроекта надеются, что после принятия этого закона ответственность людей за тех, кого они приручили, станет выше, и на улице станет меньше брошенных бедолаг.

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