В’їзд до Європейського Союзу українцям буде обмежено - Степанов

Завантажте мобільний додаток сайту

Для українців будуть певні обмеження щодо поїздок до країн Європейського Союзу. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН та на брифінг міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, проведений сьогодні, 30 червня.

Як стало відомо NNS , причина обмежень - стрімке поширення COVID-19 в Україні. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу…по показниках, які встановлюються на території Європейського Союзу - вони встановлюють кількість активних хворих на рівні 16 і менше. Це ті країни, які знаходяться у «зеленій зоні» і можуть спокійно подорожувати до країн Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про Україну, то на сьогодні цей показник складає 57 на 100 тисяч населення активних хворих, два тижні тому, цей показник був на рівні 37 на 100 тисяч населення…На сьогоднішній день будуть певні обмеження щодо поїздок українців до країн Європейського Союзу»,

- зазначив він.

Проте, за його словами, вони не будуть стосуватися певних категорій громадян.

«Це перш за все дипломати, громадяни, які мають сезону роботу, громадяни, які будуть виїжджати на навчання до країн ЄС, це громадяни, які шукають притулку у країнах ЄС»,

- додав Степанов.

Раніше ми повідомляли: Які зарплати пропонують українцям у Польщі: дослідження

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України