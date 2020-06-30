В Україні вдвічі збільшилася кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 (відео)

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В Україні швидко поширюється коронавірусна хвороба. Про це NNS повідомляє з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова, проведений 30 червня.

Як стало відомо NNS , з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих в Україні була 749 осіб за тиждень, а минулого тижня з 22 по 28 червня ця кількість становить 1410 госпіталізованих.

«Нагадаю, що госпіталізуються пацієнти виключно у стані середньої тяжкості або в тяжкому стані. Також у нас різке зростання кількості пневмоній. Якщо з 18 по 24 травня у нас було 2572 пневмонії, то на минулому тижні цей показник становить 4 705. Це ще раз підтверджує, що у нас досить швидко поширюється COVID-19. Рівень госпіталізації, кількість людей, які госпіталізуються, кількість людей з пневмонією постійно збільшується, а це пряма загроза здоров'ю та життю людей»,

- заявив Степанов.

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