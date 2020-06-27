Кожен третій українець вірить у штучне створення коронавірусу для скорочення населення в світі - опитування

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66% українців вважають, що коронавірус навмисно створили у лабораторії, але от яким чином вірус поширили — думки у респондентів розійшлись, пише Громадське, передає NNS.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Респондентів просили обрати одне з трьох тверджень про походження коронавірусу та його поширення у світі. Так, найбільше респондентів — кожен третій опитаний (37%) — переконані, що коронавірус спеціально розробили та навмисно поширили у світі для зменшення населення чи завдання шкоди окремим країнам.

Ще 29% обрали варіант, що коронавірус створили у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю.

Лише 18% вважають, що коронавірус з'явився природним шляхом і поширився у світі.

Респондентів, які вважали коронавірус створеним у лабораторії, але поширеним випадково, запитували, в якій країні зробили вірус. Опитуваним не пропонували варіантів відповіді. Більшість — 70% — вважають, що коронавірус створили у Китаї, ще 5% — у США та 3% — у Росії.

49% українців, які впевнені у спеціальному поширенні вірусу, не змогли відповісти на питання, хто розробив коронавірус. 26% вважають, що за розробку та поширення відповідальний Китай, 11% — США та 2% — Росія.

Опитування проводили з 31 травня до 4 червня 2020 року методом САТІ. Загалом провели 2000 інтерв'ю, вибірка репрезентативна для дорослого населення України від 18 років. До вибірки не входять окупований Донбас та Крим. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.

Зазначимо, що у ВООЗ немає доказів штучного походження коронавірусу.

В Уханській лабораторії вірусології заявили ж, що вперше отримали зразок COVID-19 лише 30 грудня 2019 року. До того вони досліджували коронавірусу у кажанів, але нового штаму не мали.

Першою пацієнткою з коронавірусом у китайському місті Ухань вважають продавчиню креветок на місцевому ринку морепродуктів.

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