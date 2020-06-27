Шмигаль не виключає закриття транспорту в деяких містах та областях

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що окремі області можуть повернутись до зупинки громадського транспорту через невтішну динаміку поширення коронавірусу, інформує Українська правда, передає NNS.

Про це Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю для BBC News Україна.

"Є зростання кількості хворих. Стосовно закриття транспорту - це можливо в деяких містах та областях. Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутись до закриття транспорту", — заявив він.

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Очільник Кабміну зазначив, що уряд в такому випадку виконує роль "помічника", а безпосереднє рішення має приймати місцева влада. Це ж стосується і роботи столичної підземки.

"Ініціатором (закриття метром – ред.) має стати київський міський голова. Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні", – пояснив прем’єр.

Шмигаль вкотре наголосив, що повернення регіонів до жорсткіших умов карантину залежатиме від завантаженості ліжкомісць у лікарнях, темпів приросту хворих та ряду інших показників.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 червня.

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