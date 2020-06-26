Коронавірус наступає: кількість випадків в Україні на 26 червня

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26 червня (станом на 9:00) в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних (+19), 18 299 пацієнтів одужало (+541). За добу зафіксовано 1109 нових випадків. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та на Телеграм-канал Блискавка.

Згідно інформації, отриманої NNS, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 4836 осіб інфіковано за весь час (+209 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 4726 (+113).

Чернівецька область — 4582 (+51).

Рівненська область — 3364 (+116).

Закарпатська область — 2547 (+93).

Київська область — 2419 (+46).

Івано-Франківська область — 2217 (+46).

Волинська область — 2096 (+72).

Харківська область — 1993 (+46).

Тернопільська область — 1857 (+42).

Вінницька область — 1788 (+35).

Одеська область — 1529 (+64).

Житомирська область — 1366 (+29).

Дніпропетровська область — 1081 (+12).

Хмельницька область — 724 (+79).

Кіровоградська область — 640 (+4).

Черкаська область — 627 (+11).

Запорізька область — 561 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Чернігівська область — 514 (+8).

Донецька область — 412 (+13).

Миколаївська область — 384 (+7).

Полтавська область — 304 (+3).

Сумська область — 284 (+7).

Херсонська область — 190 (+2).

Луганська область — 76 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня 2020 року до Центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: За добу майже 1000 нових хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 червня