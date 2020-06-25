Новоявлена власниця “1+1” Оксана Марченко не задоволена тим, що показує канал

- 25 черв. 2020
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Оксана Марченко не виключає розширення своєї частки акцій телеканалів у майбутньому. Дружина олігарха Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу «Тет», розкритикувала роботу керівництва каналів.
Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Страна», – пише NNS з посиланням на Главком.
«Багато що потрібно міняти, в першу чергу – менеджмент. Колишнє і нинішнє керівництво неспроможні, тому що не відображають інтересів українського суспільства, а спотворюють їх через призму поглядів головного власника. Але для того щоб проводити такі зміни, потрібно володіти контрольним пакетом акцій»,
– сказала Марченко і додала, що не виключає розширення своєї частки акцій в майбутньому.
Вона також заявила, що дивиться телеканали, акціями яких володіє, «вкрай рідко».
До слова, Центр протидії корупції звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо перевірки телеканалів «1+1», «2+2» і «ТЕТ», які входять до холдингу «1+1 Медіа» Ігоря Коломойського на подання недостовірної інформації про структуру власності. Зокрема про частку Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у цих телеканалах.
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