Зеленский жестко высказался о ситуации с COVID-19 в стране

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Если не остановить рост числа случаев коронавируса COVID-19 в Украине, то произойдет пик заболевания прямо посреди лета. Главной причиной вспышки является несоблюдение карантина. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совещания, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 25 июня.

Указано, что Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина после смягчения правил.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будет пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина",

– заявил Зеленский.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что при соблюдении мер, разработанных правительством для сдерживания коронавируса, не может происходить значительного роста количества больных, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"К тому же в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина",

– говорится в сообщении.

В то же время в МВД сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В общем уже применено штрафов более чем на 5 млн гривен.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, что на этой неделе с 700 до 2500 человек было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий.

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