ПриватБанк запускає програму дешевої іпотеки: які умови?

Завантажте мобільний додаток сайту

З 1 липня 2020 року ПриватБанк відкриває кредитування в рамках державної програми «Доступне житло під 10%». Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу фінансової установи.

В Прес-службі зазначають, що така програма дозволить українцям поліпшити житлові умови на пільгових умовах — відсоткова ставка по кредитах на доступне житло складе 9,99% річних.

Як стало відомо NNS , доступну іпотеку можна буде отримати в Приватбанку на термін до 20 років, а перший внесок позичальника складе від 30% вартості житла. Купити можна буде і житло на вторинному ринку, і квартири в новобудовах, які ввели в експлуатацію. Клієнтам банку також дадуть можливість придбання в кредит житла за більш доступними, ніж на ринку, цінами.

За попередніми підрахунками банку, на початку впровадження програми «Доступне житло під 10%», пільговими умовами кредитування зможуть скористатися понад 300 тисяч українців.

Раніше ми повідомляли: "Нова пошта" запустила послугу міжнародних грошових переказів