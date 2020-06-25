Стало відомо, коли в Україні розпочнеться вступна кампанія

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Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня, заяви на вступ можна буде подавати до 22 серпня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс, який посилається на Міністерство освіти і науки України.

"Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня",

- сказала заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій на брифінгу в четвер.

За її словами, електронні заяви на вступ до вишів можна буде подавати до 22 серпня.

Вона додала, що якщо абітурієнт до цього часу не отримає свідоцтво про середню освіту, то він зможе подати заяви не вступ без такого свідоцтва, але з записом про його замовлення. Сам оригінал можна буде подати на початку навчання.

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