Виплати лікарняних і декретних затримують: стало відомо, чому

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У Фонді соцстраху визнають, що існують затримки у фінансуванні виплат, тривалість яких становить близько 10 робочих днів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бухгалтер, який, в свою чергу, посилається на офіційний сайт Фонду соціального страхування України.

Як стало відомо NNS , причина затримки - зменшенням надходжень ЄСВ, зокрема, через нижчий від прогнозованого розмір фонду оплати праці по країні, зменшення обсягів виробництва під час пандемії. Зокрема, протягом п'яти місяців 2020 року від частки ЄСВ надійшло 10,1 млрд грн, що менше від прогнозного показника на 1,1 млрд грн.

Уряд прийняв рішення виділити Фонду соцстраху на поворотній основі фіндопомогу з фонду боротьбі з COVID-19 у розмірі 1,8 млрд грн. Ці кошти направлять саме на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по вагітності та пологах. Правління Фонду та Уряд внесли необхідні зміни до річного бюджету, тому найближчим часом Фонд отримає цю допомогу та погасить заборгованість за лікарняними і декретними.

Також в.о. директора ВД Фонду соцстраху звернула увагу, що у зв'язку із змінами, внесеними Законом України від 13.04.2020 р. № 553, звужено перелік послуг та виплат, які фінансуються Фондом. Так, на сьогодні не здійснюють фінансування:

одноразових страхових виплат потерпілим на виробництві або членам родини в разі смерті потерпілого;

ліків і виробів медичного призначення для потерпілих на виробництві;

спеціальних медичних та постійних сторонніх доглядів, побутового обслуговування, зокрема, для осіб з інвалідністю;

санаторно-курортного лікування потерпілих;

реабілітаційного лікування працюючих після перенесених захворювань і травм.

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