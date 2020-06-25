«Неякісні діти» - омбудсмен Денисова відреагувала на слова «слуги народу»

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Омбудсмен Людмила Денисова зробила заяву щодо слів народного депутата України і Голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про «неякісних дітей», - повідомляє NNS з посиланням на сторінку Денисової у Фейсбуці.

Омбудсмен рішуче засудила дискримінаційні заклики і звернулася до депутатів та голови парламенту Разумкова з проханням вжити заходів щодо недопущення такої риторики. Людмила Денисов написала:

«Прояви мови ворожнечі, заклики до насильства і дискримінації є неприпустимими і мають рішуче засуджуватись у будь-якому демократичному суспільстві.

Наголошую, що відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй основою забезпечення свободи, справедливості і миру є визнання властивої гідності, рівних і невід’ємних прав усіх членів суспільства.

У Загальній декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини проголошено, що кожна людина має володіти всіма зазначеними у них правами і свободами без будь-якої різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, народження, національне або соціальне походження або інших обставин.

У Загальній декларації прав людини проголошено, що діти мають право на особливе піклування і допомогу.

Приєднуючись до основних міжнародних документів у сфері прав людини, у тому числі Конвенції ООН про права дитини, Україна визнала, що в усіх країнах світу є діти, які живуть у тяжких умовах і потребують особливої уваги з боку держави.

Конвенція про права дитини ґрунтується на принципах недискримінації дитини незалежно від її соціального походження, майнового стану, стану здоров’я і народження дитини, її батьків чи законних представників; поваги та гідного ставлення; забезпечення достатнього життєвого рівня.

Визнаючи, що батьки несуть основну відповідальність за забезпечення у межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини, відповідно до статті 27 Конвенції держава взяла на себе зобов’язання вживати необхідних заходів щодо надання допомоги батькам у здійсненні цього права і у разі необхідності надавати матеріальну допомогу та підтримувати програми щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом.

Саме тому в межах своїх можливостей держава має визначати види соціальної допомоги і підтримки тим українським родинам, які їх потребують.

Дитина не обирає родину, в якій народжується. Вона обмежена у можливостях самостійно себе забезпечити та захистити. У певний період життя дитина повністю залежить від відповідальності дорослих людей – батьків, опікунів, чиновників, політиків, усіх, хто дотичний до прийняття рішень, що забезпечують умови для нормального життя та розвитку.

Згідно зі статтею 6 Конвенції про права дитини Україна визнала, що кожна дитина має невід’ємне право на життя, а держава має забезпечити у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини.

Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей.

Сімейна, соціальна політика мають ґрунтуватись на принципах невтручання в особисте життя людини, поваги до її сімейного і майнового стану, гідного ставлення до людини і її життєвих обставин, враховуючи при цьому необхідність забезпечення адресності допомоги саме тим сім’ям і дітям, які її потребують.

Засуджуючи висловлювання Голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народного депутата Галини Третьякової щодо права держави втручатися в особисте життя громадян, звертаюсь до Голови парламенту, народних депутатів України вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення посягань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей та не допускати дискримінаційних закликів».

Нагадаємо, Галина Третьякова заявила, що у людей, які потребують соціальної допомоги від держави, ростуть діти низької якості, і натякнула на те, що таких батьків треба стерилізувати. Відео з її словами потрапило в мережу і викликало обурення українців. Подивитись його можна ТУТ.

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