Порошенка у якості підозрюваного викликають на допит до ДБР

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П’ятого президента, народного депутата Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань 30 червня, з посиланням на пресслужбу ДБР передає Українська правда, інформує NNS.

"Повідомлення про виклик. Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10:00 30 червня до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753", — йдеться у повідомленні.

Порошенка чекають за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 15.

У ДБР нагадали, що явка обов'язкова і що при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Кримінальне провадження №62019000000000753 зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади Порошенком. Воно відкрите за заявою ексзаступника голови Адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялося раніше, три провадження проти Порошенка вже закрили.

Передісторія:

10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.

18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

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