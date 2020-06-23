Україна потрапила до країн "червоної зони" через високу захворюваність на COVID-19

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Україна потрапила до «червоної зони» через показник захворювання на COVID-19, інформує УНІАН, передає NNS.

Наразі цей показник становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє у Facebook Державне агентство розвитку туризму.

«Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення. Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні», - йдеться у повідомленні.

Також Державне агентство розвитку туризму нагадує, що для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Із «зелених країн» - безперешкодно за наявності страхового полісу.

Список формує Міністерство охорони здоров'я України. Ознайомитися з ним можна ТУТ.

Зазначимо, що за даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 червня в Україні підтверджено 38 074 випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 833 нові випадки. Загалом проведено 580 814 тестувань методом ПЛР.

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