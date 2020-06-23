У Кабміні не визначилися, чи підуть діти в школу 1 вересня

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У Кабінеті міністрів наразі немає рішення, чи підуть діти в школу 1 вересня, повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій в інтерв’ю РБК-Україна, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

«Всередині Кабміну немає такого рішення. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватись епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними», – заявила Мандзій.

Водночас вона впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня, а для студентів першого курсу – з 17 вересня.

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Нагадаємо, з середини березня в школах розпочався карантин через загрозу COVID-19. Навчальний рік учні завершували дистанційно.

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