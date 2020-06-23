Коронавирус пробрался в детсады: родители бьют тревогу

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В детских садах Украины, где за последнее время выявили больных COVID-19, всех отправляют на самоизоляцию, однако ПЦР-тесты делают только через 14 дней. Родители бьют тревогу и считают, что за это время инфицированный ребенок успеет заразить всех в семье, включая бабушек и дедушек. Врачи же разошлись в своих оценках ситуации. Подробности пишет NNS со ссылкой на OBOZREVATEL.

Родители опасаются заражения

В киевском саду на Оболони 11 июня у дворника обнаружили коронавирус. "Он лечился, сдал анализ на COVID-19, который оказался положительным. В тот же день всех детей и сотрудников отправили на самоизоляцию, но предупредили, что ПЦР-тест сделают только 25 июня, через две недели. Мы сидим на самоизоляции, у меня папа болен сахарным диабетом, живет с нами. Я переживаю, что если малыш болен, то заразиться может и пожилой отец. На всякий случай обследовались в частной лаборатории за свой счет, обошлось это нам в 700 грн", – рассказала мама ребенка из этого учреждения.

Другие родители также возмущаются. "Мне теперь дома две недели сидеть и трястись, заболел мой ребенок или нет? Из СЭС передали, что бесплатный тест только через две недели. Подозреваю, потом еще скажут, раз не заболели, то и теста не нужно",

– беспокоится мама малыша.

Подобные вспышки COVID-19 обнаружены во многих городах Украины. Так, в Тернополе 10 июня в садике №12 у сотрудника диагностировали коронавирус. Учреждение ушло на карантин на 14 дней, у детей и сотрудников тоже возьмут анализы.

В Кропивницком закрыли детсад из-за сотрудницы, у которой нашли инфекцию. Такая же ситуация и в Ивано-Франковске в садике "Дударик". Там детей и воспитателей отправили на самоизоляцию.

Правила придумали в Минздраве, но врачи не согласны

Как выяснилось, такое правило – проводить бесплатное тестирование только через две недели после обнаружения заражения в детском коллективе – принято Министерством здравоохранения. О нем говорится в приказе №722.

"Нужно, чтобы прошел адаптивный период в течение 14 дней. Тогда результаты анализов будут правильными. То есть нужно время, чтобы вирус проявился",

– пояснила позицию пресс-служба ведомства.

Далеко не все медики согласны с постановлением.

"Я не могу объяснить, почему сейчас сложилась такая ситуация с тестированием. В любом случае, когда закрывается учреждение из-за COVID-19, всем обязательно должны взять мазки на наличие коронавируса. Ведь во время инкубационного периода он выделяется, и возможно заражение окружающих. Так мы дождемся, что вирус обязательно будет распространяться. Профилактические мероприятия нужно предпринимать с самого начала",

– говорит бывший директор центра гриппа Александр Гриневич.

Инфекционист Сергей Крамарев считает, что более надежно выделить COVID-19 можно на второй неделе инкубационного периода.

день вирус дает наивысшую чувствительность к тесту", – считает Крамарев.

Врач-инфекционист Евгений Щербина отмечает, что цена теста в Украине достаточно высокая (от 700 до 2500 грн).

"Государство не может себе позволить проводить анализы несколько раз в течение инкубационного периода – на седьмой и 14-й день, потому что это в два раза дороже. Нам нужно выбирать тактику, которая будет максимально эффективной, но при этом не разбрасываться деньгами",

– поясняет он.

Не целуйтесь и не обнимайтесь

Что касается заражения окружающих, включая бабушек и дедушек, для которых коронавирус может оказаться смертельным, то врачи советуют применять все средства безопасности, о которых уже говорилось много раз.

По словам Крамарева, дети могут носить дома маску. "Кроме того, в этот период нужно исключить поцелуи, обнимания с детьми. Естественно, мыть руки, использовать антисептики и протирать все поверхности", – советует доктор.

По мнению Щербины, еще точно не доказано, передается ли вирус во время инкубационного периода. Одни источники подтверждают это, другие – отрицают. Но меры безопасности необходимо соблюдать в любом случае.

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