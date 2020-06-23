Пенсія в Україні призначатиметься автоматично - Мінсоцполітики

- 23 черв. 2020
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Пенсійний фонд України розробив та впровадив в дослідну експлуатацію нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
«Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами», — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.
Щоб скористатися послугою необхідно:
- заповнити атрибути анкети-заяви;
- додати скановані копії документів;
- підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.
«З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів», — додали в Міністерстві соцполітики.
У Мінсоцполітики анонсували, що незабаром послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).
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