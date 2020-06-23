Пенсія в Україні призначатиметься автоматично - Мінсоцполітики

Завантажте мобільний додаток сайту

Пенсійний фонд України розробив та впровадив в дослідну експлуатацію нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

«Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами», — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Щоб скористатися послугою необхідно:

заповнити атрибути анкети-заяви;

додати скановані копії документів;

підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.

«З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів», — додали в Міністерстві соцполітики.

У Мінсоцполітики анонсували, що незабаром послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України