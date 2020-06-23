Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 червня

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23 червня (станом на 9:00) в Україні 38 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1035 летальних (+23 летальних випадки підтверджено за добу), 16 956 пацієнтів одужало (+314). За добу зафіксовано 833 нові випадки. Загалом проведено 580 814 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посилання на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Київ — 4429 інфіковано за весь час (+61 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).

Чернівецька область — 4419 (+62).

Львівська область — 4220 (+240).

Рівненська область — 3038 (+75).

Закарпатська область — 2291 (+103).

Київська область — 2285 (+49).

Івано-Франківська область — 2091 (+35).

Волинська область — 1894 (+42).

Харківська область — 1844 (+33).

Тернопільська область — 1744 (+16).

Вінницька область — 1690 (+30).

Одеська область — 1333 (+29).

Житомирська область — 1295 (+25).

Дніпропетровська область — 1049 (+7).

Кіровоградська область — 631 (+4).

Хмельницька область — 622 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Черкаська область — 605 (+2).

Запорізька область — 555 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Чернігівська область — 485 (+5).

Донецька область — 368 (+6).

Миколаївська область — 366 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Полтавська область — 296 (+3).

Сумська область — 263 (+5).

Херсонська область — 188 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Луганська область — 73 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 червня