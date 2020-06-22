Зеленський хоче, щоб діти з ОРДЛО не складали ЗНО для вступу у вищі навчальні заклади

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Президент України Володимир Зеленський ініціює зміни до закону про вищу освіту, щоб діти з окремих районів Донецької та Луганської області не складали зовнішнє незалежне оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади, повідомив Офіс президента.

«Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз»,

– заявили в Офісі президента

Зеленський очікує, що всі охочі з ОРДЛО зможуть навчатися в українських закладах вищої освіти безкоштовно. Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Росією Криму.

Коли планують ухвалити відповідні зміни до законодавства, наразі невідомо.

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