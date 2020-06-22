Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР - опитування

Завантажте мобільний додаток сайту

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад 30% українців шкодують через розпад СРСР, передає Українська правда, інформує NNS.

Зазначається, що половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує.

Відзначається, що якщо на Заході України переважна більшість населення не шкодують про розпад СРСР (69% проти 15%), то в Центрі України співвідношення – 51% до 32%.

На Півдні, Сході і Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує.

«Серед виборців кандидатів на пост Президента найбільше шкодують про розпад СРСР виборці Ю. Бойка (81,5% шкодують проти 10%, які не шкодують), найменше – виборці П. Порошенка (4% шкодують проти 88%, які не шкодують). Серед виборців В. Зеленського 53% не шкодують проти 29%, які шкодують (виборці Зеленського мають погляди, що близькі до поглядів населення України в цілому). Переважно не шкодують про розпад СРСР також виборці І. Смешка і А. Гриценка. У випадку виборців Ю. Тимошенко і О. Ляшка приблизно однакова кількість шкодують і не шкодують про розпад СРСР. Серед виборців партій зазначених вище кандидатів простежуються подібні тенденції. Крім цього, серед виборців «Голосу» абсолютна більшість не шкодує про розпад СРСР (79% проти 17%, які шкодують), а серед виборців «Партії Шарія» 50% шкодують, 30% – не шкодують», — повідомляють в КМІС.

Також 35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів обрали варіант «важко сказати напевно, чого було більше».

Соціологи повідомляють, що у порівняні з травнем 2013 року, коли КМІС ставив аналогічне запитання (для коректності порівняння з вибірки 2013 року були виключені тимчасово окуповані АР Крим і окремі території Донецької і Луганської областей), з 48% до 35% стало менше тих, хто вбачає в радянському періоді більше користі. Проте тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих, хто "не може оцінити, чого було більше", стало менше з 31% до 25,5%.

КМІС наводить для порівняння данні російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр», згідно з якими на території Росії ситуація майже дзеркально протилежна: 65% жителів РФ у лютому 2020 року шкодують за СРСР, не шкодують — 26%.

Опитування проводив КМІС з 24 до 31 травня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед населення віком від 18 років. Було проведено 2000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,2% – для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України