Вибух у багатоповерхівці. Кияни обурені поведінкою нардепа Тищенка

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Як пише Главком, в мережі коментують цинічну піаракцію депутата від «Слуги народу» на місці трагедії у Києві, де стався вибух у будинку.

Як стало відомо NNS, перебування депутата на місці трагедії супроводжувалось піаракцією під умовною назваою «майбутній кандидат в мери допомагає постраждалим». Зокрема ЗМІ повідомили про те, що саме за вимогою Тищенка постраждалим давали воду з лимоном.

Мешканець Позняків, журналіст Ігор Ляшенко висловився щодо піаракції одіозного депутата у соцмережі.

«Депутат «Слуга народу» Тищенко вдень приїхав на місце вибуху будинку на Позняках. Користуючись, очевидно, пропуском депутата, пройшов за огороджувальну стрічку. Гаразд, піаритися і світитися де тільки можна – суть більшості політиків. І Тищенко там був не один депутат. Але тільки він один привів із собою на заборонену для інших (у тому числі журналістів) територію зграйку дівчат-блогерш зі смартфонами для зйомок себе коханого. При цьому робити там депутату Тищенко особливо було нічого і тинявся він зі своїми дівчатами по території рятувальних робіт якось «скучно-потеряно», – написав журналіст.

«Тищенко вирішив тим, хто постраждав від вибуху в Києві, дуже допомогти.. Принісши лимони. Але вони людям виявилася такими ж потрібними, як Києву – Коля на посаді мера», – пишуть у мережі.

Як повідомила у себе в Facebook журналістка Мар’яна П'єцух, Тищенко привіз на місце лимони. Про це передає НВ.

Після цього, за словами журналістки, нардеп хотів піти на нараду до глави МВС Арсена Авакова, але його не пустили.

Також вона зазначила, що лимони ніхто не розібрав.

У мережі прокоментували, що на вимогу народного депутата постраждалим дали воду з лимонним соком. За твердженням політика, лимонний сік допомагає при стресі.

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Нагадаємо, вранці 21 червня стався вибух будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 в Дарницькому районі Києва.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, станом на 10:00 22 червня продовжуються роботи на місці надзвичайної ситуації. Знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб травмовано. Підрозділами ДСНС евакуйовано 23 особи та 3 особи врятовано.

Головне фото: Mariana Pietsukh