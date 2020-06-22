Стало известно, почему продлили карантин и когда его отменят

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Ожидания украинцев, что в стране с 22 июня карантин отменят, не сбылись. Не дожидаясь этой даты, Кабмин объявил, что карантин продлевается до 31 июля. То есть еще на 40 дней. Почему так случилось, и что необходимо, чтобы страна вернулась к привычной жизни, NNS узнал от журналистов издания «Сегодня».

Что говорят власти

Сообщая о причинах продления карантина, премьер Денис Шмыгаль прозрачно намекнул, что в этом виноваты сами украинцы.

"За неделю, с 10 по 17 июня, в стране коронавирусную инфекцию выявили у 4853 человек, это самое большое число за все время пандемии в Украине, – подчеркнул премьер. – Ослабление карантинных мер многие восприняли как отмену карантина, и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты. Вирус никуда не исчез и по-прежнему угрожает здоровью населения страны".

Двумя днями спустя Денис Шмыгаль объявил о начале второй волны эпидемии.

"Это не фейк, а угроза, которая ходит рядом с каждым из нас",

– сказал премьер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщила, что мир очутился в новой опасной фазе коронавируса.

Почти все можно, но осторожно

Напомним: 10 июня, аккурат за неделю до поддержанного правительством предложения Минздрава еще продлить карантин, произошло его очередное ослабление. В частности, разрешили полноценную работу гостиниц, открыли хостелы, рестораны, спортзалы, запустили авиасообщение внутри страны. Тем не менее все ранее введенные противоэпидемические меры по-прежнему надо соблюдать во всех общественных местах. Тогда, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, распространения эпидемии удалось бы избежать, несмотря на увеличившуюся мобильность населения.

Карантин грозят снова ужесточить

И еще не факт, что теперь карантин отменят с 1 августа. Более того, Виктор Ляшко пригрозил: если эпидемия и дальше не пойдет на спад, то карантин снова могут ужесточить.

Учитывая, что карантин у нас с 10 июня не всеукраинский, а адаптивный, то есть запреты в разных населенных пунктах неодинаковые: в одних, например, работают рестораны и кафе, в других – нет, то и ужесточать его будут в каждом регионе по-разному. Вводить и отменять запреты будут местные власти. И отвечать – они же.

Как разъяснил Минздрав, в новых очагах эпидемии в первую очередь запретят:

проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

посещение детских садов;

работу отелей, хостелов, баз отдыха, санаториев;

работу культурных учреждений, спортзалов, фитнес-центров;

работу кафе и ресторанов;

перевозки пассажиров во всех видах транспорта, в том числе в метро.

Врачи: карантин ослабили рано

Минздрав, начиная с министра Максима Степанова, бьет тревогу: украинцы массово не соблюдают противоэпидемические нормы. Самые распространенные нарушения – отсутствие масок и несоблюдение безопасной дистанции в транспорте и заведениях общественного питания.

"Анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Посмотрите, что творится на улице, происходит в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь",

– возмущен министр.

Рядовые врачи уверены, что карантин ослабили слишком рано.

"Надо было еще продлить более жесткий карантин, прежде всего в крупных городах, – говорит врач-инфекционист из Харькова Инна Андрусович. – В Харькове сейчас значительный рост заболевших, причем это молодежь, во многих больницах уже не хватает коек. Уверена, причина в том, что молодые люди возобновили активное общение, стали собираться компаниями, нарушать масочный режим. Теперь этими же компаниями поступают с коронавирусом в инфекционные отделения. Но закрывать транспорт, например, метро – не нужно. Из личного опыта могу сказать, что там противоэпидемические ограничения соблюдаются".

Как не заразиться на пляже

Большой рост заболеваний сейчас в трех городах-миллионниках: это Киев, Харьков и Львов. В Днепре ситуация лучше, в Одессе тоже, но вот в пяти районах Одесской области зафиксированы вспышки вируса. Не в последнюю очередь они связаны с началом курортного сезона. Очаги инфекции – пляжи и общепит. На пляжах люди, несмотря на рекомендации Минздрава, лежат вплотную, а за едой выстраиваются плотные очереди отдыхающих, между столиками нет расстояния в 2 метра.

Самый известный украинский врач-вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, профессор Алла Мироненко рассказала, как правильно вести себя на отдыхе, чтобы минимизировать риск заражения.

"Вирус погибает на солнце в течение 20 минут, поэтому при соблюдении безопасной дистанции в 1,5 м между лежаками можно спокойно загорать и купаться, – говорит Алла Мироненко. – В песке вируса тоже нет. Маска на пляже не нужна, хотя ее наличие требуют. Но детям не стоит общаться на пляже и в других местах с чужими детьми, они могут быть бессимптомными носителями вируса, и по возвращении домой ваш ребенок заразит бабушку-дедушку, находящихся в группе риска. Также лучше питаться не в кафе или столовой, а готовить дома. Либо выбирать места, где соблюдают карантинные нормы: столики стоят на расстоянии 2 м друг от друга, персонал в масках и перчатках, есть санитайзеры и т. д. Тогда отдых будет безопасным и с курорта вы вирус не привезете".

Экономисты: карантин убивает бизнес

А вот экономисты, в отличие от врачей, сомневаются, что жесткие меры – такие как прекращение работы транспорта, закрытие метро, объектов питания – будут применены.

"Народ "загнать" в карантин уже невозможно, люди устали прятаться от коронавируса, нужны разъяснительные меры и действенный контроль со стороны властей, – уверен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Даже при таком уровне заболеваемости, как у нас сейчас, эпидемии по факту нет: по нормам ВОЗ эпидемия – это когда болеют 5% населения. У нас пока болеет 0,1%, но можем сказать, что далеко не все заболевшие выявлены. Поэтому власти перестраховываются и правильно делают.

К тому же возврат к старым запретам окончательно добьет нашу экономику, прежде всего малый и средний бизнес. Неработающие предприятия не генерируют доход, а работать они не могут из-за жесткого карантина. Поэтому роста экономики ни в первом, ни во втором полугодии ожидать нечего, только дальнейшее падение".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал конкретные цифры: падение ВВП (стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны) по итогам II квартала составит до 10% (около 100 млрд грн). Это, по его словам, очень много.

"Продление карантина не дает нормально работать малому и среднему бизнесу. А это – рост безработицы, низкая покупательная способность населения. Не зря у нас такая низкая инфляция – нет спроса. Карантинные ограничения сжимают потребление. Пример: многие кафе открылись и сразу же закрылись – нерентабельно, в том числе и из-за уменьшения количества столиков (расстояние между ними больше – значит, посадочных мест меньше). Нужна господдержка. И это не только кафе, но и турфирмы, частные детские садики, фитнес-центры и так далее. С эпидемией надо бороться, контролируя соблюдение противоэпидемических мер, помогая предпринимателям, а не вводя огульные запреты",

– уверен Александр Охрименко.

Выводы

Теперь нам придется ходить в масках, соблюдать безопасное социальное дистанцирование и так далее не до 22 июня, а намного дольше. Как говорится, "сами нарвались". И пока каждый из нас не поймет, что возвращение к нормальной жизни находится прежде всего в наших собственных руках, отмены карантина нам придется ждать еще очень долго. Возможно, даже годы.

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