SkyUp планує з 1 липня почати літати до Албанії та Грузії

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Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з ​​1 липня 2020 роки планує почати польоти в Грузію і Албанію. Про це йдеться на сайті компанії, передає Бабель, інформує NNS.

Наразі є квитки:

з 1 липня — до столиці Албанії Тирани;

з 2 липня — з Києва в Батумі та Тбілісі;

з 16 липня — з Одеси та Харкова у Тбілісі;

з 17 липня — зі Львова, Харкова, Запоріжжя й Одеси в Батумі.

Вартість квитків з Києва починається від 2 112 гривень.

Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресреліз SkyUp, пасажирам до покупки квитка рекомендують ознайомитись з вимогами вʼїзду у країну призначення та з правилами повернення в Україну, а також переконатися, що наявні всі дозвільні документи.

«Якщо пасажир придбає квиток у країну, правила вʼїзду в яку не може виконати, повернення коштів за невикористаний квиток буде здійснюватися за тарифом, але може тривати до пів року», — пояснили в компанії.

Нагадаємо, що наразі українці теоретично можуть поїхати у США, Албанію, Велику Британію, Туреччину, з 27 червня — у Туніс. Кіпр теж планує відкрити кордони для українців, якщо в Україні не буде стрімко зростати кількість хворих на коронавірус. Країни переглядають своє рішення щотижня. З 1 липня планують відкрити кордони Грузія та Єгипет — на курорти в Шарм-ель-Шейх, Хургаду і Мерса-Матрух.

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