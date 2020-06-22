С понедельника в Украине ужесточается контроль за карантином

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Начиная с этой недели в нашей стране будет ужесточаться контроль за соблюдением карантина. Более детально об этом после заседания правительства в пятницу, девятнадцатого июня, заявил Максим Степанов, возглавляющий Министерство здравоохранения Украины.

Об этом пишет NNS ссылаясь на replyua.

Согласно мнению Степанова, для того, чтобы не допустить в Украине такого сценария, как был в Испании, или Италии, необходимо вернуться к наложению штрафов за нарушение карантина в Украине. Цитата из заявления Степанова: «Мы имеем Госпродпотребслужбу и Национальную полицию. Мы урегулировали наложение штрафов за нарушение карантина. Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны более жестко реагировать. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или Испании».

В свой черед, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил, что каждый шестой объект весьма сильно нарушает противоэпидемические нормы. Он также сказал: «Такие нарушения приводят к инфицированию. Есть также и нарушения в транспорте». Степанов призвал граждан Украины придерживаться карантинных ограничений. В это же время, в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий и безопасности в Украине привлекается более 16500 сотрудников правоохранительных органов.

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