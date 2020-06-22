Кабмин рекомендует до конца карантина начинать рабочий день позже

22 черв. 2020
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Кабинет Министров Украины рекомендует перенести начало рабочего дня на более позднее время на период карантина. Об этом NNS узнал из постановления КМУ №500, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, предприятия независимо от формы собственности должны обеспечить на период карантина гибкий рабочий график или отправлять сотрудников на дистанционную работу.

Рекомендации Кабмина касаются:

  • Предприятий оптовой и розничной торговли;
  • СТО и ремонтных автотранспортных мастерских;
  • Предприятий, занимающихся курьерской и почтовой доставкой;
  • Предприятий, организовывающих питание;
  • Страховых компаний;
  • Учреждений образования;
  • Учреждений социальной помощи;
  • Предприятий отдыха и развлечений;
  • Учреждений культуры и спорта.

В документе также обязывают органы местного самоуправления пересмотреть маршруты движения и откорректировать их с учётом изменений графика работы предприятий, чтобы обеспечить перемещение работников.

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