Кабмин рекомендует до конца карантина начинать рабочий день позже

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Кабинет Министров Украины рекомендует перенести начало рабочего дня на более позднее время на период карантина. Об этом NNS узнал из постановления КМУ №500, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, предприятия независимо от формы собственности должны обеспечить на период карантина гибкий рабочий график или отправлять сотрудников на дистанционную работу.

Рекомендации Кабмина касаются:

Предприятий оптовой и розничной торговли;

СТО и ремонтных автотранспортных мастерских;

Предприятий, занимающихся курьерской и почтовой доставкой;

Предприятий, организовывающих питание;

Страховых компаний;

Учреждений образования;

Учреждений социальной помощи;

Предприятий отдыха и развлечений;

Учреждений культуры и спорта.

В документе также обязывают органы местного самоуправления пересмотреть маршруты движения и откорректировать их с учётом изменений графика работы предприятий, чтобы обеспечить перемещение работников.

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