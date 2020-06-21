Турецька авіакомпанія відновлює сполучення з Україною

21 черв. 2020
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Turkish Airlines відновлює авіасполучення з Україною з 1 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на 24 канал.

Як стало відомо NNS , літаки найбільшої турецької авіакомпанії здійснюватимуть рейси зі Стамбула до Києва, Одеси та Львова. Увага! Харків, Запоріжжя та Херсон до розкладу поки не потрапили.

Як часто відбуватимуться рейси:

  • Зі Стамбула до Києва – 10 рейсів на тиждень.
  • Зі Стамбула до Львова – 5 рейсів на тиждень.
  • Зі Стамбула до Одеси – 7 рейсів на тиждень.

Умови в'їзду іноземців до Туреччини

  • Туреччина відкрила кордони для іноземних громадян.
  • На кордонах проводитимуть медичний контроль туристів.
  • У разі підозри на коронавірус – проводитимуть тестування.
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