В Украине могут запретить автомобили из США: детали

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В Украине могут запретить ввоз автомобилей из США, которые ранее побывали в авариях. Соответствующее постановление уже подготовлено в МВД и передано на рассмотрение в Кабинет министров Украины.

Как стало известно NNS из сообщения автомобильного портала AUTO.RIA.com, речь идет об автомобилях, которые получили в США статус "для утилизации".

Такие автомобили в последние годы стали очень популярны в Украине. Их скупают на американских аукционах по низким ценам, привозят и восстанавливают. Цена такого автомобиля в Украине даже после капитального ремонта получается намного ниже, чем у подержанного, но не битого аналога на авторынках.

Как считают эксперты, в запрете на регистрацию таких автомобилей нет ничего плохого, так как большинство таких машин были на самом деле сильно повреждены в ДТП. И чем меньше таких машин будет на авторынках Украины, тем лучше. С другой стороны, такие автомобили, которые в народе еще называют "битки", приводят в порядок не только в Украине, но и в других странах.

К примеру, больше всего подержанных автомобилей в 2019 году в Украину привезли из Грузии, а авторынок там фактически весь держится на американских машинах, которые восстанавливают после аукционов. После капитального ремонта их снова регистрируют, но уже без отметки о ДТП и снова продают, в том числе и в Украину.

Запрет на регистрацию американских автомобилей после ДТП в Украине не избавит авторынок от этих автомобилей, а всего лишь изменит маршрут таких машин попадания на украинские авторынки.

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