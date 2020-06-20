Пенсии и пособия с 1 июля: кому и сколько прибавят

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Повышение прожиточного минимума с 1 июля 2020 повлечет за собой рост социальных выплат, пишет Политека. Так, прожиточный минимум с 2027 гривен (последний раз увеличивали в 2019 году) вырастет до 2118 гривен, то есть на 91 гривну.

Таким образом, на прибавку к пенсии смогут рассчитывать получатели минимальных пенсий, а также ряд других категорий.

Если сейчас минимальная пенсия составляет 1638 гривен, то с 1 июля размер увеличится до 1712 гривен (на 74 гривны). Размер максимальной пенсии вырастет до 17 тысяч.

Повысятся выплаты и тем пенсионерам, который получают надбавку за сверхстаж (выше 35 лет у мужчин и 30 - женщин). Прибавка составит 1% от минималки за каждый лишний год - то есть 17,12 гривен вместо 16,38 гривен.

Кроме пенсий, с 1 июля вырастут также детские выплаты. Для одиноких родителей на детей возрастом до шести лет пособия составят 1859 гривен, от шести до восемнадцати лет - 2318 гривен.

Напомним, в Украине собираются изменить систему начисления зарплат. Программа деятельности правительства, включающая важные нюансы об оплате труда, должны рассмотреть в Раде в четверг, 18 июня. В первую очередь, изменения коснутся госслужащих и педагогов.

В планах власти сделать оклад госслужащим в размере 70-80% заработной платы, а вариативную часть, то есть премии, – 20-30% (на сегодня, премиальные выплаты у многих чиновников могут составлять до 300% от их официальной зарплаты).

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