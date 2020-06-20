У Зеленського анонсували жорсткі перевірки щодо дотримання карантину

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З наступного тижня заклади громадського харчування та транспорт посилено перевірятимуть щодо їх дотримання. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Ліга.Новини, яке посилається на прес-службу Офісу президента.

Як стало відомо NNS , зазначається, що відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішньої селекторної наради щодо коронавірусу за участі президента України Володимира Зеленського та членів уряду.

Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність,

— наголосив Зеленський.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков під час цієї наради повідомив, що за результатами здійснених понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту виявлено 703 порушення, пов’язані з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспорту і проблемами з ліцензіями. Сума накладених в результаті штрафів становить майже 2 млн грн.

Нагадаємо, в Україні нещодавно було зафіксовано антирекорд щодо кількості виявлених випадків захворювання на COVID-19. У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що ініціюватимуть посилення контролю карантинних заходів.

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