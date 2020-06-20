Декрет и короткий рабочий день: что меняется в правах отца в Украине

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Украина решила предоставить отцам больше прав, уравняв их с материями при уходе за ребенком. В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком №3695.

Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы президента.

Теперь у отцов в Украине появиться больше возможностей участвовать в воспитании детей. Права отца по уходу за ребенком – что меняет новый закон 2020

В частности, документ должен законодательно закрепить такие права мужчин:

на одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка – до 14 календарных дней;

перейти на сокращенный рабочий день, если отец воспитывают малыша без матери (в том числе, если мать длительно находится в лечебном учреждении), если его ребенку меньше 14 леи лет или у ребенка инвалидность (на данный момент таким правом обладают лишь женщины);

на равные с матерью права на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет (сейчас он имеет право на такой отпуск – только в счет отпуска жены, то есть она должна "передать" ему свой; если, к примеру, мать – ФОП, то ни один из родителей таким отпуском воспользоваться не может).

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