Опубліковано оновлені правила карантину до 31 липня

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Кабінет міністрів опублікував постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання. Постанова № 500 від 17 червня опублікована на Урядовому порталі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як стало відомо NNS , згідно з документом, адаптивний карантин продовжено до 31 липня, також у постанові передбачені зміни робочого часу у державних установах.

"На період дії карантину робота розпочинається: в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8 годині; в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України о 10 годині",

- йдеться у документі.

Серед іншого, постановою встановлено, що на період дії карантину забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрема тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден;

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, зокрема пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більше ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Також зазначається, що перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення.

Як повідомлялося раніше, 17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня з оновленим підходом до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація.

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