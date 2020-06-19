Стало известно, как начнется новый учебный год для школьников

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Стало известно, как начнется новый учебный год для украинских школьников. К 1 сентября можно не готовиться, процесс обучения опять будет дистанционным, его организуют по новым правилам, прописанным Кабмином.

Всех без исключения родителей и школьников в Украине интересует один вопрос: вернут ли прежнюю систему образования в стране? Судя по информации, исходящей от Кабинета министров Украины, нет, не вернут. Первый звонок на 1 сентября, праздничная линейка, привычные уроки и переменки, выпускные и прочие школьные мероприятия останутся в прошлом. Эпидемия коронавируса внесла свои глобальные коррективы в организацию жизни школьников и студентов, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Так, новая программа, составленная Кабинетом министров Украины содержит пункты об организации дистанционного обучения в учебном году 2020-2021, а также о проведении ВНО в онлайн формате.

На сегодняшний день большинство экспертов уверены, что 1 сентября украинские школьники не пойдут в школу, а останутся дома. Обучение в новом учебном году скорее всего, как и минувшем, будет осуществляться дистанционно. Учащимся придется осваивать программный материал самостоятельно.

По словам исполняющей обязанности министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, в украинских школах с каждым днем будут все больше внедряться технологии дистанционного обучения. В конечном итоге Украина полностью перейдет на новый формат обучения. Соответствующие рекомендации украинские школы и колледжи получат уже до конца июня 2020. По ним администрация учреждений и преподаватели смогут приступать к планированию структуры будущего учебного года.

Любомира Мандзий пояснила, что теперь обучение школьников будет носить корректирующий характер и основываться на исключительно индивидуальном подходе к каждому ребенку.

Даже если к началу учебного года эпидемия коронавируса в Украине будет побеждена, то образовательная система все равно будет активно внедрять принципы дистанционного обучения.

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