Несподівано завершився суд над Зеленським за порушення карантину у Хмельницькому

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В Хмельницькому міськрайонному суді сьогодні відбувся розгляд справи про адміністративне правопорушення правил карантину президентом Зеленським, який завершився несподівано. Про це інформує Depo.Хмельницький, передає NNS.

У Хмельницькому міськрайонному суді під головуванням судді Місінкевича відбулося засідання у справі про порушення карантину президентом України Володимиром Зеленським під час перебування останнього у Хмельницькому.

Повідомляється, що на засіданні не було ні самого глави держави, ані його представника.

Суддя пішов до нарадчої кімнати, а коли вийшов, то заявив, що призупиняє розгляд справи і має намір звернутися до Верховного суду за роз'ясненнями, адже Володимир Зеленський має статус недоторканої особи як президент України.

Нагадаємо, 3 червня президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Хмельницькому. Прогулюючись містом, зайшов у кафе з високопосадовцями і пив каву. Але зали кафе і ресторанів, відповідно до графіку виходу з карантину, мали відкрити в країні тільки з 5 червня.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що похід президента в кафе в Хмельницькому не був порушенням карантину. Проте, за фактом порушення карантинних обмежень поліцейські склали адміністративні протоколи на власника та відвідувачів кафе.

Зеленському інкримінують адміністративне правопорушення за ст.44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину людей). Йому загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Сам Зеленський заявляв, що йому виписали штраф за відвідування кав'ярні у Хмельницькому, приміщення якої мало бути закрите для відвідувачів.

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