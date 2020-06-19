Більше 900 хворих за добу. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 19 червня

- 19 черв. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 червня в Україні підтверджено 34 984 випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал та сайт МОЗ.
З них 16 033 одужали (+586 за добу), 985 померли (+19 летальних випадків підтверджено за добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 542 247, методом ІФА — 115 494.
Усього захворювання підтверджено у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3548 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1596 (990 одужали);
- Волинська обл. — 1673 (548 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1021 (758 одужали);
- Донецька обл. — 350 (142 одужали);
- Житомирська обл. — 1201 (609 одужали);
- Закарпатська обл. — 1960 (833 одужали);
- Запорізька обл. — 547 (385 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1940 (1064 одужали);
- м. Київ — 4176 (1332 одужали);
- Київська обл. — 2142 (994 одужали);
- Кіровоградська обл. — 604 (502 одужали);
- Луганська обл. — 71 (52 одужали);
- Львівська обл. — 3540 (663 одужали);
- Миколаївська обл. — 338 (264 одужали);
- Одеська обл. — 1200 (510 одужали);
- Полтавська обл. — 289 (262 одужали);
- Рівненська обл. — 2693 (1467 одужали);
- Сумська обл. — 246 (178 одужали);
- Тернопільська обл. — 1605 (1050 одужали);
- Харківська обл. — 1744 (812 одужали);
- Херсонська обл. — 185 (174 одужали);
- Хмельницька обл. — 608 (474 одужали);
- Черкаська обл. — 585 (388 одужали);
- Чернівецька обл. — 4211 (1470 одужали);
- Чернігівська обл. — 459 (112 одужали).
По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
- Чернівецька область — 4211 інфікованих (+76 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 4176 (+92).
- Львівська область — 3540 (+142).
- Рівненська область — 2693 (+121).
- Київська область — 2142 (+23).
- Закарпатська область — 1960 (+78).
- Івано-Франківська область — 1940 (+47).
- Харківська область — 1744 (+37).
- Волинська область — 1673 (+63).
- Тернопільська область — 1605 (+63).
- Вінницька область — 1596 (+33).
- Житомирська область — 1201 (+47).
- Одеська область — 1200 (+12).
- Дніпропетровська область — 1021 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Хмельницька область — 608 (+21).
- Кіровоградська область — 604 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Черкаська область — 585 (+17).
- Запорізька область — 547 (+6).
- Чернігівська область — 459 (+11).
- Донецька область — 350 (+1).
- Миколаївська область — 338 (+15).
- Полтавська область — 289 (+2).
- Сумська область — 246 (+10).
- Херсонська область — 185 (+1).
- Луганська область — 71 (+3).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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