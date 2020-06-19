Більше 900 хворих за добу. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 19 червня

19 черв. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 червня в Україні підтверджено  34 984 випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал та сайт МОЗ.

З них 16 033 одужали (+586 за добу), 985 померли (+19 летальних випадків підтверджено за добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 542 247, методом ІФА — 115 494.

Усього захворювання підтверджено у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3548 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1596 (990 одужали);
  • Волинська обл. — 1673 (548 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1021 (758 одужали);
  • Донецька обл. — 350 (142 одужали);
  • Житомирська обл. — 1201 (609 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1960 (833 одужали);
  • Запорізька обл. — 547 (385 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1940 (1064 одужали);
  • м. Київ — 4176 (1332 одужали);
  • Київська обл. — 2142 (994 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 604 (502 одужали);
  • Луганська обл. — 71 (52 одужали);
  • Львівська обл. — 3540 (663 одужали);
  • Миколаївська обл. — 338 (264 одужали);
  • Одеська обл. — 1200 (510 одужали);
  • Полтавська обл. — 289 (262 одужали);
  • Рівненська обл. — 2693 (1467 одужали);
  • Сумська обл. — 246 (178 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1605 (1050 одужали);
  • Харківська обл. — 1744 (812 одужали);
  • Херсонська обл. — 185 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 608 (474 одужали);
  • Черкаська обл. — 585 (388 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4211 (1470 одужали);
  • Чернігівська обл. — 459 (112 одужали).

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

  1. Чернівецька область — 4211 інфікованих (+76 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 4176 (+92).
  3. Львівська область — 3540 (+142).
  4. Рівненська область — 2693 (+121).
  5. Київська область — 2142 (+23).
  6. Закарпатська область — 1960 (+78).
  7. Івано-Франківська область — 1940 (+47).
  8. Харківська область — 1744 (+37).
  9. Волинська область — 1673 (+63).
  10. Тернопільська область — 1605 (+63).
  11. Вінницька область — 1596 (+33).
  12. Житомирська область — 1201 (+47).
  13. Одеська область — 1200 (+12).
  14. Дніпропетровська область — 1021 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  15. Хмельницька область — 608 (+21).
  16. Кіровоградська область — 604 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  17. Черкаська область — 585 (+17).
  18. Запорізька область — 547 (+6).
  19. Чернігівська область — 459 (+11).
  20. Донецька область — 350 (+1).
  21. Миколаївська область — 338 (+15).
  22. Полтавська область — 289 (+2).
  23. Сумська область — 246 (+10).
  24. Херсонська область — 185 (+1).
  25. Луганська область — 71 (+3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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