Один воин в поле: пикет "СТОП РЕВАНШ" на Заречном в Кривом Роге

- 18 черв. 2020
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В Покровском районе Кривого Рога местный житель вышел на одиночный пикет с табличкой "СТОП РЕВАНШ". Сергей, так зовут мужчину, высказался решительно против текущей политики руководства Украины, ведущей, по его мнению, к реваншу про-росийских сил.
Местные жители увидев сюжет, специально приезжали к мужчине, что бы пожать ему руку.
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