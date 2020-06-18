Один воин в поле: пикет "СТОП РЕВАНШ" на Заречном в Кривом Роге

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В Покровском районе Кривого Рога местный житель вышел на одиночный пикет с табличкой "СТОП РЕВАНШ". Сергей, так зовут мужчину, высказался решительно против текущей политики руководства Украины, ведущей, по его мнению, к реваншу про-росийских сил.

Местные жители увидев сюжет, специально приезжали к мужчине, что бы пожать ему руку.

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