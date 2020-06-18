Украинцам подготовили новые правила пользования мобильной связью

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Парламент принял в первом чтении законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях". Это – базовый документ для отрасли телекоммуникаций, поскольку он регулирует отношения на рынке между государством, поставщиками и пользователями услуг.

Новшества для операторов:

возможность пользоваться технологической нейтральностью. Мобильные операторы смогут сами определять, какое поколение связи использовать на своих частотах;

шеринг частот. Операторы могут пользоваться одними и теми же частотами и распределять их между собой. Ранее это было невозможно. Это особенно важно для работы в диапазоне 900 МГц;

возможность передавать частоты. Один оператор может передавать другому "лишние" частоты. Раньше их надо было сдавать регулятору;

требование относительно географического обзора сетей. Отныне государство будет иметь карту с информацией о размещении инфраструктуры и где предоставляются услуги.

Важные нововведения для абонентов:

защита от спама в SMS. Абонент больше не будет получать тех уведомлений, на которые не подписался. За рассылку спама устанавливается штраф от 1 700 до 8 500 грн;

четкие границы скорости интернета. Заявленная оператором скорость не будет отличаться от реальной. Оператор будет информировать о минимальной, средней и максимальной скорости предоставления услуги интернета и других параметрах;

более простая процедура защиты прав абонента. Если у абонента неправомерно списались деньги со счета, ему не нужно идти в суд. Вопрос можно решить обращением к регулятору с электронной жалобой;

значительно увеличены санкции за нарушение прав абонентов. Вместо 850-1 700 грн предусматривается штраф в пределах 17 000-85 000 грн за каждый факт нарушения прав абонентов.

Передает NNS со ссылкой на журналистов UBR.ua, которые решил выяснить, о новых правилах, которые скоро могут появиться на рынке, думают сами мобильные операторы.

Киевстар

Как рассказали нам в пресс-службе Киевстара, принятый документ является существенным шагом к обновлению базового законодательства в области телекоммуникаций, он содержит ряд современных европейских норм и снимает устаревшие ограничения.

В частности, законопроектом устанавливается максимально прозрачная и предсказуемая процедура регулирования рынков отдельных услуг.

"Она предусматривает утверждение исчерпывающего перечня критериев рынков, их анализ исключительно по этим критериям, консультации с рынком на каждом этапе. Такая процедура является максимально приближенной к практике телеком рынка европейского сообщества",

– говорят в Киевстаре.

Новым проектом исключены плановые проверки, а коммуникация с регулятором рынка будет осуществляться через специальную цифровую платформу. Это позволит избежать "бумажной волокиты" при решении важных рыночных вопросов, и соответствует объявленному правительством курсу на дерегуляцию рынков.

Важно, что из законопроекта удалено требование к телеком-операторам об отключении телефонов, IMЕИ которых не внесены в базу кодов. Таким образом сохранено право абонентов на получение услуг связи.

Также абоненты смогут предоставлять операторам свое согласие на обработку информационной услуги не только в письменной форме, как это требовалось ранее, но и в любой другой, включая электронную.

Особенно оператор отметил внимание законодателей к вопросу организации доступа к инфраструктуре, принадлежащей операторам и провайдерам. Урегулирование этого вопроса облегчит телеком-операторам развитие инфраструктуры за счет совместного использования сетей.

Еще одним проевропейским новаторством в законопроекте является возможность совместного использования, отчуждения и передачи во временное платное пользование радиочастотного ресурса (РЧР), что позволит операторам значительно эффективнее использовать радиочастотный спектр и как следствие предоставлять еще более качественные услуги связи.

В то же время в проекте остались негативные для рынка нормы, отметили в Киевстаре.

В частности, в него были включены необоснованно большие и фиксированные в процентах от доходов штрафы, которые создают конкурентные преимущества для "серых" провайдеров (которые скрывают прибыль) и усиливают административное давление на бизнес.

"Так же, принудительное изъятие РЧР в связи с неконкурентным накоплением не предусмотрено Европейским кодексом электронных коммуникаций и вызывает опасения относительно возможных злоупотреблений этой нормой. Надеемся рынку удастся найти общий язык с разработчиками и точка зрения бизнеса ко второму чтению будет учтена",

– резюмировали в Киевстаре.

lifecell

Технологическая нейтральность предусматривает право оператора использовать любую радиотехнологию разрешенную в Украине, при условии соблюдения электромагнитной совместимости.

Одновременно законопроект предусматривает, что планом распределения и использования радиочастотного спектра в Украине могут внедряться ограничения данного принципа. Соответственно, реализация на практике будет зависеть от ограничений, которые будут внедрены со стороны государства.

"Что касается шеринга частот, то, во-первых, законопроект предусматривает, что совместное использование радиочастот будет возможно только в случаях, которые будут предусмотрены планом распределения и использования радиочастотного спектра в Украине. Во-вторых, будет зависеть от способности операторов договориться между собой",

– заметили UBR.ua в пресс-службе оператора.

Вместе с этим, законопроект предусматривает, что передача частот осуществляется на платной основе на основании договора. Такая передача возможна только при условии согласования регуляторного органа, задача которого, в частности, проверить будет ли способен оператор, которому передается частотный ресурс, выполнить лицензионные условия.

Также документ предусматривает право регулятора получить от операторов информацию о географической распространенности сетей.

"Такой осмотр может производиться с целью выявления территорий, где необходимо развитие универсальных услуг и принятие мер для обеспечения предоставления таких услуг на соответствующей территории",

– говорят в lifecell.

Что же касается спама, то согласно статистике оператора, подобные проблемы не носят массовый характер, по крайней мере, среди их абонентов.

"Мы полностью придерживаемся законодательств о защите персональных данных. Кроме этого, опыт рассмотрения жалоб показывает, что потребители все же в большинстве случаев самостоятельно осуществляют заказ услуг, на которые они жалуются",

– отметил оператор.

Вместе с этим, оператор считает, что определение спама, которое содержится в законопроекте, требует доработки.

"В текущей редакции спамом может считаться любое сообщение потребителя-потребителю направлено неоднократно. Штраф законопроект предусматривает в том числе и для физических лиц",

– подметили в lifecell.

Касательно правдивости скорости интернет-подключения, то сейчас операторы мобильной связи указывают максимально возможную скорость.

Как отметили нам в lifecell, из-за объективных характеристик мобильной связи – это единственная статическая цифра, которая может быть указана, и которая требуется для обозначения скорости как в соответствии с действующим законодательством, законопроектом, так и законодательством ЕС.

"Это истинный показатель. Фактическая скорость в каждый отдельный промежуток времени в каждом отдельном конкретном месте в мобильной связи всегда зависит от многих факторов: погодные условия, состояние застройки, количество потребителей, которые одновременно находятся в радиусе действия базовой станции, и т.п. Требование о минимальной, средней и максимальной скорости применяется к фиксированной связи",

– заметили нам в lifecell.

Vodafone

Законопроектом предусмотрено переформатирование Плана использования РЧР согласно европейскому примеру, согласно принятом в первом чтении редакции закона, именно в этом правительственном документе должны определяться технологии и стандарты, которые будут определены для отдельных частотных диапазонов.

"Лицензии на эти диапазоны не будут содержать технологии, то есть в пролицензированных частотах можно будет использовать все технологии, которые предусмотрены Планом. Существуют и другие подходы, конкретнее можно будет сказать после завершения работы над вторым чтением",

– говорят в Vodafone Украина.

Также у оператора отметили, что шеринг частот – это абсолютная новация для украинского регулирования РЧР, в то время как в ЕС – это распространенная практика.

К тому же это не "обмен частотами", говорит оператор, а совместное их использование там, где есть такая техническая возможность и заинтересованность всех лицензиатов.

"Мы надеемся, что внедрение такой практики будет способствовать развитию технологий и оптимизации частотного менеджмента",

– отметили в Vodafone Украина.

В свою очередь, Европейский кодекс электронных коммуникаций, с целью повышения инвестиций в отрасль и развития технологий предусматривает механизм продажи ранее пролицензированных частот (полностью или частично) – spectrum trading.

Как заметил оператор, это нормальная практика, тоже совершенно новая для Украины, когда лицензиат может отказаться от определенного РЧР в пользу другого лицензиата, за соответствующую плату, а регулятор в установленном порядке переоформить лицензии.

Впрочем, в Украине практически отсутствуют случаи, когда регулятор может изъять уже лицензированные РЧР для внедрения новых технологий, например. Зато распространена практика, когда действующие предприятия с перспективными лицензиями продаются и покупаются ради получения доступа к частотам.

"Это нормальная практика и она может быть заменена вполне логичным правом лицензиатов отчуждать свои частоты за деньги. Регулятор, в таком случае, должен четко и прозрачно определить порядок такой передачи частот и определение их стоимости",

– подметили в Vodafone Украина.

В то же время, говорит оператор, требование относительно географического обзора сетей позволит отслеживать покрытие территории услугами связи и интернета. Проектом закона предполагается информирование операторами о своем покрытии друг друга, регулятора и потребителей.

"Соответствующие процедуры понятны, хотя, еще потребуют доработки с точки зрения безопасности сетей и сохранения конфиденциальной информации операторов",

– говорит оператор.

Что же касается спама, то здесь, по мнению Vodafone Украина, речь идет больше о контент-услугах.

"Мы заинтересованы в прозрачности своих услуг, у нас отсутствуют т.н. "токсичные" услуги – мы предоставляем контент-услуги исключительно на условиях предварительного согласия после заказа и подтверждения от потребителя. В то же время, позицию законопроекта относительно спама считаем слишком строгой и требующей дальнейшего обсуждения, иначе под запрет может попасть любая рассылка смс, в том числе, которая осуществлена абонентом",

– заметил оператор.

Также в Vodafone Украина считают ошибкой полагать, что оператор, особенно мобильный, может гарантировать абоненту конкретно определенную скорость интернета. На это влияет слишком много независимых факторов, от времени и объемов нагрузки на сети и вплоть до погодных условий и рельефа местности, а также оборудования потребителя, говорит оператор.

"Законопроект не обязывает мобильных операторов декларировать исключительную скорость, как и сейчас – это должна быть максимальная скорость и условия ее достижения. Для провайдеров фиксированного доступа требования, действительно, более жесткие",

– говорят в Vodafone Украина.

В свою очередь, предложенная процедура защиты прав потребителей не сильно отличается от действующей, говорит оператор.

Что касается жалоб и судов, сегодня абоненты могут обращаться к НКРС с жалобами (письменно или через "горячую линию" КМУ), а также непосредственно к операторам. Все жалобы проверяются, подробно анализируются и, при наличии оснований, решаются в пользу абонентов.

"У нас практически нет судебных споров с абонентами относительно защиты прав потребителей, их количество несущественно мала. В то же время, проект предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушение законодательства об электронных коммуникациях. Нарушения должны устанавливаться по результатам проверок, которые могут инициироваться, в том числе, и по жалобам потребителей",

– резюмировали нам в Vodafone Украина.

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