На Закарпатті новонародженому дали ім'я Зеленський

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У травні 2020 року в Закарпатській області одному з новонароджених хлопчиків дали ім’я Зеленський. Про це повідомляє пресслужба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, пише Громадське, передає NNS.

Ім’я Зеленський потрапило до переліку рідковживаних імен разом із такими, як Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для хлопчиків) і Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія (для дівчаток).

Водночас найпоширенішими хлопчачими іменами на Закарпатті в травні були Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл, Ярослав. А жіночими — Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

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Загалом же протягом перших п'яти місяців 2020 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області зареєстровано 5 398 новонароджених, повідомляє пресслужба територіального управління Мін’юсту.

Зазначимо також, що в січні 2013 року закарпатські ЗМІ повідомляли про історію хлопчика, який має ім'я Янукович.

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