Ляшко озвучив можливий сценарій щодо смертності від COVID-19 в Україні цього року

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Україна наразі рухається за сценарієм із помірною сезонністю захворювання на COVID-19, згідно з яким до кінця року у країні від хвороби може померти до 4 тисячі осіб. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН, інформує NNS.

"Якщо ми впровадили карантин і дотримуватися правил адаптивного карантину, у нас є 4 варіанти розвитку подій. Ми можемо йти, коли сезонність відсутня, і ми впроваджуємо карантинні заходи не повністю і не досконало, ми можемо вийти на 7 тисяч померлих. Якщо сезонність буде 100% нульова, тобто влітку не повинні реєструватися випадки, то у нас повинно бути не більше тисячі померлих. На жаль, у нас вже зараз 966 випадків смертей, ми вже досягли майже цього показника і не можемо сказати, що у нас коронавірусна хвороба має нульову сезонність. Ми можемо розраховувати на помірну або між помірною та нульовою сезонністю”, — зазначив він.

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Так, за його словами, цей показник може коливатися, тому що люди перестали носити маски та нехтують карантинними заходами.

“Зараз ми рухаємося по сценарію помірної сезонності, тобто, ми виходимо на 4 тисячі померлих до кінця року... Після пом’якшення карантинних заходів, на території нашої держави чомусь всі відчули, що карантин відмінили, тому цей показник може коливатися. Якщо ми всі спільними зусиллями зробимо те, що прописано у рекомендаціях МОЗ,.. у нас є шанс пройти цей шлях із помірною сезонністю”, — додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 18 червня зафіксовано вже понад 34 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — знову антирекорд.

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