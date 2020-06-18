Wizz Air відновлює польоти з України

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Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення роботи своєї бази у Міжнародному аеропорту "Київ" та перельотів з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великобританії, передає Економічна правда, інформує NNS.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Wizz впровадила нові правила для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки та дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків.

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Крім цього, пасажирам рекомендують реєструватися на посадку та купувати послуги онлайн (до прикладу, оплачувати додатковий багаж через Інтернет), аби зменшити фізичну взаємодію в аеропорту, коли це можливо.

"Впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. Крім того, пасажирам роздають дезінфікуючі серветки. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіку прибирання WIZZ усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з 17 червня доступні подорожі за такими напрямками та до таких країн: Афіни (Греція), Біллунд і Копенгаген (Данія), Таллінн (Естонія), Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина), Будапешт (Угорщина) та Лондон Лутон (Великобританія).

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