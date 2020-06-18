Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на найближчі вихідні та до Дня Конституції (список)

- 18 черв. 2020
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Укрзалізниця призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня — напередодні й після Дня Конституції України — для додаткових перевезень пасажирів. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу УЗ.
Так, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:
- №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;
- №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;
- №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;
- №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський,
- №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.
Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.
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В Укрзалізниці нагадали, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції — не менше 1,5 м, а при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.
«У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом, адже лише свідоме ставлення та неухильне дотримання рекомендацій МОЗ гарантуватиме безпеку проїзду залізницею», — повідомили в УЗ.
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