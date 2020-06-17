Регистрацию купленных за границей автомобилей усложнят

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Пока в Верховной Раде предлагают снизить стоимость растаможки авто, Министерство внутренних дел (МВД) внесло изменения по регистрации ввезенных из-за границы автомобилей. Соответствующий проект постановления обнародован на сайте правительства.

"Если транспортные средства были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является представление в сервисные центры МВД регистрационных документов на транспортное средство такого государства или документов, подтверждающих их регистрацию",

– говорится в проекте постановления, передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

При этом указано, что документы должны быть официально переведены с апостилем. Такая услуга в украинских юридических фирмах стоит до 200 евро.

Впрочем, предполагаются и исключения из этого правила. Для легализации документов из стран, с которыми Украина заключила специальные соглашения, понадобится только гербовая печать. Список стран в документе не предоставляется.

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