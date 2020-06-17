Повышение пенсий: сколько и кому добавят в июле

Завантажте мобільний додаток сайту

Пенсии в Украине повысятся уже в июле. С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2118 гривен, а вместе с ним повысятся и другие выплаты. В частности, если сейчас минимальная пенсия составляет 1638 грн, то уже через 2 недели ее размер возрастет до 1 712 гривен (на 74 грн больше. — Ред).

В июле прибавку к пенсии выплатят как получателям минимальных пенсий, так и другим категориям граждан. Размер максимальной пенсии вырастет с 16 380 до 17 120 грн. За "сверхстаж" пенсионеры получат прибавку по 1% от "минималки" за каждый "лишний" год. Это касается мужчин, которые проработали более 35 лет, и женщин, которые имеют стаж более 30 лет. С 1 июля эта надбавка составит 17,12 грн вместо 16,38 грн., передает NNS со ссылкой на today.ua.

Кроме того, вскоре на ежемесячную надбавку в размере 500 грн к пенсии могут рассчитывать и пенсионеры в возрасте свыше 80 лет. А уже с 2021 года дополнительные 500 гривен начнут выдавать и пенсионерам старше 75 лет.

В мае пенсии украинским гражданам повысили в среднем на 11%. Минимальная надбавка составляла 100 гривен, но те, у кого была большая заработная плата, получили надбавку в 1000 гривен.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України