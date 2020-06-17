Карантин в Україні продовжать до кінця липня

- 17 черв. 2020
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Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня через велику кількість хворих на коронавірус в останні дні. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Прем`єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як стало відомо NNS , відповідну заяву зробив на засіданні уряду сьогодні, 17 червня, прем’єр Денис Шмигаль. Рішення ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін.
"Враховуючи NNS кількості "коронохворих" ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року",
- сказав він.
Шмигаль зазначив також, що уряд має намір на засіданні розглянути нову модель адаптивного карантину, яка передбачає можливість його посилення в окремих областях. За словами прем'єр-міністра, за останні 7 днів 4 853 людини захворіли на коронавірус. Він зазначив, що це найбільша кількість хворих за 7 днів із моменту початку пандемії в Україні.
Упродовж останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується. Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину. Однак загрози від вірусу не стали меншими.
Заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.
Водночас оновлено механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо:
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
- роботи метрополітену;
- перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
- діяльності закладів харчування.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак:
▪️ завантаженість ліжок становить понад 50%
▪️ середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів
▪️ коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%
▪️показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.
Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.
Як повідомлялось раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня. 22 червня карантин в Україні повинен був закінчитися.
Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 червня
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