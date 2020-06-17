Укрзализныця предлагает добраться автомобилем на поезде

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Укрзализныця внедряет услугу, которая позволит перевозить автомобили из Киева в Одессу и наоборот. С 18 июня будет ежедневно ходить поезд Одесса-Киев (№106/105), к которому будет прикреплен вагон-автомобилевоз.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. При этом цену услуги перевозки авто необходимо уточнять в ж/д кассах города. Об этом NNS узнал из сообщения пресс-служба Укрзализныци.

В компании напомнили, что все поезда дезинфицируют до и после каждого рейса. Также производится усиленная обработка постельного белья во время стирки. Во всех вагонах установлены санитайзеры.

Также в вагонах висят рекомендательные наклейки, которые напоминают пассажирам о правилах личной гигиены в условиях карантина. При этом у поездных бригад есть средства индивидуальной защиты, они прошли инструктаж и медосмотр.

При посадке на поезд у пассажиров должны быть надеты защитные маски. Им также должны измерить температуру при входе на вокзал и при посадке в поезд.

В компании также отметили, что в поездах временно не будут предлагать напитки и кондитерские изделия.

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